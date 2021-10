Santos elimina o Ypiranga e aguarda decisão sobre nova final – Futebol Interior

Macapá, AP, 28 (AFI) – O Santos empatou com 1 a 1 com o Ypiranga e está na final do Campeonato Amapaense 2021. Os times se enfrentaram na noite desta quinta-feira, no Estádio Zerão, e o Peixe da Amazônia avançou, pois no primeiro jogo goleou por 6 a 0.

O Santos ainda abriu o placar logo no primeiro minutos com Fabinho. Vitinho, aos 15, empatou, mas não evitou a eliminação. O adversário da final será o Trem, que eliminou o São Paulo.

Mas resta saber se terá uma nova final. O Campeonato Amapaense já contou com uma final, em que o Trem venceu o Santos. Entretanto, após punição do Independente, o Ypiranga herdou a vaga.

Agora, é necessário esperar o Conselho Técnico da Federação Amapaense de Futebol, que vai decidir se terá novos jogos ou se será homologaado o título para o Trem, pois a punição do Independente foi revogada, mas o Ypiranga recorreu.