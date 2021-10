Santos x América-MG – Quem vai respirar contra a degola? – Futebol Interior

Santos, SP, 22 (AFI) – A tensão promete tomar conta da Vila Belmiro neste sábado. A partir das 17 horas, Santos e América-MG fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O duelo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

Sem conseguir uma boa sequência de resultados desde o início do campeonato, o Peixe está na 15ª colocação, com 29 pontos, um a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento. O Santos, porém, tem uma partida a menos.

A situação do América-MG é um pouco melhor, apesar de não ganhar há três rodadas. Na 13ª colocação, o Coelho tem 32 pontos e vai ter a estreia do técnico Marquinhos Santos, contratado para substituir Vagner Mancini, que foi para o Grêmio.

CALDEIRÃO

O principal reforço do Santos para esse jogo vai estar nas arquibancadas. Os oito mil ingressos disponibilizados foram esgotados de forma antecipada e a expectativa é que a Vila Belmiro volte a ser um caldeirão.

Dentro de campo, Fábio Carille vai fazer mudanças, inclusive no esquema tático. Com Wagner Leonardo suspenso, o treinador deve abandonar o esquema com três zagueiros. Lá na frente, Diego Tardelli pode aparecer no lugar de Raniel.

ESTREIA NO BANCO

Escolhido para ser o substituto de Mancini no mesmo dia em que deixou o Juventude, Marquinhos Santos comandou o seu primeiro treinamento como treinador do América-MG na última quarta-feira e aposta no conhecimento que tem do elenco para estrear com o pé direito.

O América-MG tem o retorno de uma peça importante. Desfalque nas últimas quatro partidas por conta de um estiramento na posterior da coxa direita, o atacante argentino Mauro Zárate voltou aos treinos nesta semana, foi relacionado e deve ser opção no banco de reservas.