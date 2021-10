São Paulo 1 x 1 Ceará – Na estreia de Ceni, Tricolor perde muitos gols e só empata – Futebol Interior

São Paulo, SP, 14 (AFI) – Na estreia de Rogério Ceni (substitui Hernán Crespo), o São Paulo jogou bem, perdeu muitos gols e só empatou com o Ceará, por 1 a 1, no Morumbi, em São Paulo (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fabinho abriu o placar para o time cearense e Calleri deixou tudo igual para os paulistas.

Foi o sexto jogo sem vitória do São Paulo, sendo o sexto empate consecutivo. Campanha que mantém o time na 13ª posição, com 31 pontos. Há apenas quatro pontos do Bahia, 17º e primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Ceará, que faz campanha parecida, aparece logo atrás, em 14º, com 30 pontos.

JOGO MUITO BOM E CEARÁ NA FRENTE

O São Paulo fez um bom primeiro tempo. Teve mais posse de bola e envolveu o Ceará em seu campo ofensivo. O problema é que a fase ruim falou mais alto e o time não conseguiu balançar as redes. Ao contrário dos visitantes, que apostaram na forte marcação e abriram o placar num chute de rara felicidade do volante Fabinho.

Aos 22 minutos, após confusão na área, Luciano afastou mal e a bola sobrou para o volante, que finalizou com a perna esquerda, no ângulo do goleiro Tiago Volpi. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, num gol que caiu como uma ducha de água fria no time paulista, que vinha melhor em campo.

Mesmo em desvantagem, o São Paulo seguiu melhor em campo e tendo chances de empatar a partida. Aos 26, Benítez arriscou da entrada da área e Richard espalmou para a linha de fundo. Mas a melhor oportunidade aconteceu aos 40, quando Gabriel Sara cabeceou, Richard defendeu e Luciano, no rebote, acertou a trave.

Fabinho comemora golaço pelo Ceará no Morumbi

TRICOLOR SEGUE BEM E BUSCA O EMPATE

O segundo tempo começou com ritmo acelerado e os dois times tendo chances de gol. Aos três, Marlon cruzou na área e Cléber finalizou para boa defesa de Tiago Volpi. Mas o São Paulo respondeu a altura aos seis minutos, quando Calleri finalizou, Richard deu rebote e novamente Calleri mandou para as redes, deixando o placar em igualdade.

Com o empate, o São Paulo seguiu no ataque e em busca do segundo gol. Aos 17, Gabriel Sara cruzou e Luciano cabeceou rente à trave. No minuto seguinte foi a vez do argentino Benítez arriscar de longe e quase acertar o travessão cearense. Um Tricolor bastante animado pela virada.

Mas o Ceará foi impecável na marcação e aproveitou a postura do São Paulo para aproveitar os espaços no campo de ataque. Aos 26 minutos, Erick recebeu na ponta da área, cortou para a perna direita e finalizou colocado. Tiago Volpi voou e espalmou para escanteio, salvando novamente o time paulista de ficar atrás no placar.

A partida esfriou na reta final do segundo tempo e os dois times abusaram dos passes errados e jogadas aéreas, mantendo o placar de 1 a 1 até o apito final.

PRÓXIMOS JOGOS

O São Paulo volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Corinthians, às 20 horas, novamente no Morumbi, na capital paulista. Enquanto o Ceará jogará no domingo contra o Red Bull Bragantino, às 18h15, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).