São Paulo elimina o Fluminense nos pênaltis e avança – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 01 (AFI) – As semifinais da Copa do Brasil Sub-17 estão definidas! Nesta sexta-feira (1), o último classificado foi definido após o confronto entre Fluminense e São Paulo, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Após 1 a 1 no confronto de ida, os times voltaram a empatar, dessa vez em 0 a 0, e levaram a decisão para os pênaltis. Da marca da cal, o Tricolor Paulista venceu por 4 a 1 e se garantiu na sequência da competição de base.

Com a vaga garantida, o São Paulo vai enfrentar o Atlético-MG na briga por um lugar na final. Na outra semifinal, o duelo será entre Flamengo e Palmeiras.

O JOGO

O Fluminense começou dominando as ações no primeiro tempo da partida no Rio de Janeiro, mas o São Paulo não demorou para conseguir equilibrar as ações. E, inclusive, a equipe paulista foi quem criou as principais chances de abrir o placar. Aos 21 minutos, Luiz Henrique cobrou escanteio fechado, e Kaiky Carvalho quase completou para o fundo das redes. Depois, na marca dos 30, Mateus Amaral arriscou de longe e exigiu boa defesa do goleiro Álvaro.

Na volta do intervalo, o Tricolor das Laranjeiras começou pressionando. Aos quatro minutos, Samuca invadiu a área pela direita e chutou cruzado para boa defesa do goleiro Leandro. Depois, Marcão e Gustavo Lobo chegaram bem ao ataque, mas finalizaram para fora. A partir dos 20 minutos, o Tricolor Paulista voltou a levar perigo e criar chances claras de gol. Primeiro, Mateus Amaral mandou uma bomba da entrada da área e acertou no travessão. Na sequência, aos 21, Lucas Inácio cabeceou após cobrança de escanteio, e o goleiro do Flu fez ótima defesa. Com o equilíbrio dominando o jogo, a decisão acabou indo para os pênaltis.

Da marca da cal, o São Paulo levou a melhor. Luiz Henrique, Moreira, Ythallo e Newerton converteram para decretar a vitória por 4 a 1 e a classificação paulista para a semifinal da Copa do Brasil Sub-17.

CONFIRA OS JOGOS DA COPA DO BRASIL SUB-17: