São Paulo quer acabar com jejum de vitórias para não chegar a ‘recorde negativo’ e Sport quer sair do Z4 – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 (AFI) – Duas partidas fecham as disputas da 26ª rodada do Brasileirão na noite desta quinta-feira (14). Focado em acabar com o jejum de vitórias, o São Paulo encara o Ceará, no Estádio do Morumbi, às 19h, em um duelo direto entre dois times que estão no meio da tabela, tentando se afastar do Z4 e se aproximar do G6.

Vindo de cinco empates seguidos – caso chegue no sexto será um recorde histórico, já que o São Paulo nunca empatou seis partidas seguidas desde a sua fundação, seja em qualquer ano ou qualquer campeonato – o Tricolor aparece na 13ª colocação com 30 pontos ganhos. O cargo do técnico Hernan Crespo já começou a ser colocado em cheque por conta da falta de resultados positivos.

O Ceará, vem logo atrás em 14ª com 29 e também não vence há duas rodadas. O foco principal é se afastar da zona de rebaixamento e para isso terá que quebrar o tabu de ser a única equipe que ainda não venceu como visitante na competição. Em 11 jogos, foram seis empates e cinco derrotas.

No mesmo horário, Cuiabá e Sport se enfrentam na Arena Pantanal, na capita mato-grossense. Embalado por três vitórias seguidas, o Leão quer continuar reagindo para enfim sair da zona de rebaixamento. Com 26 pontos, o time pernambucano está dois pontos atrás do Santos, que tem 28 e é o primeiro time fora do Z4. O Dourado, por sua vez, aparece na 12ª colocação com 31 e tenta voltar à parte de cima da tabela.