São Paulo só empata na estreia de Ceni; Cuiabá afunda Sport – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – Acabou a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira. O São Paulo ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Ceará, no Morumbi, na estreia do técnico Rogério Ceni. Em mais um duelo contra o rebaixamento, o Cuiabá afundou o Sport ao vencer por 1 a 0, na Arena Pantanal.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DO BRASILEIRÃO

EMPATE NO MORUMBI

Tricolor e Vozão ficam no 1 a 1 em partida movimentada no Morumbi, na noite desta quinta-feira, na reestreia do técnico Rogério Ceni.

Tudo igual no confronto entre Tricolor e Alvinegro. Na noite desta quinta-feira, São Paulo e Ceará empataram por 1 a 1. Fabinho assinalou para o Vozão e Calleri deixou tudo igual para os são-paulinos no duelo realizado no Morumbi, na capital paulista.

Agora o São Paulo chega aos 31 pontos e está em 13º. Já o Ceará fica uma posição abaixo, com 30.

São Paulo empata com Ceará

EM CUIABÁ…

Na Arena Pantanal, Dourado faz 1 a 0 no Leão e retoma o caminho da vitória após cinco partidas em branco.

O Dourado voltou a vencer no Brasileirão Assaí após cinco jogos. Nesta quinta-feira, o Cuiabá venceu o Sport por 1 a 0, gol marcado por Elton, em partida realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Na tabela, o Dourado agora se encontra em nono lugar, com 34 pontos. Já o Leão permanece em 18º, somando 26 pontos.