Saque do FGTS 2021: Caixa libera novo lote aos trabalhadores

Trabalhadores aniversariantes de outubro já podem sacar a sua parcela do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A partir desta sexta-feira (1º), os cidadãos que aderiram ao saque-aniversário e nasceram em outubro já podem sacar o benefício. O período para os resgaste vai até o dia 31 de dezembro.

Criada em 2019, a modalidade do saque-aniversário permite que o trabalhador retire anualmente uma parcela do saldo disponível em suas contas no Fundo de Garantia. No entanto, quem opta pela adesão perde o direito ao saque-rescisão, concedido em casos de demissão sem justa causa. Neste caso, apenas a multa rescisória de 40% é liberada.

Liberações do saque-aniversário ainda em 2021

Você Pode Gostar Também:

O saque-aniversário é liberado para o trabalhador no primeiro dia útil do mês em que faz aniversário. Diante disso, o benefício fica disponível até o último dia útil do mês subsequente. Ou seja, considerando o mês da autorização, o cidadão tem três meses para realizar o saque. Confira quem ainda pode receber este ano:

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022

A adesão a modalidade pode ser realizada no aplicativo FGTS, no site, no internet banking da Caixa ou nas agências do banco. Vale ressaltar que o trabalho deve solicitar a opção até o último dia útil do mês em que faz aniversário, caso contrário, o saque-aniversário só será liberado a partir do próximo ano.

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, responsável por gerenciar o FGTS, só este ano a modalidade liberou uma média de R$ 787,01 para cada trabalhador. Há ainda a possibilidade de antecipar o saque-aniversário nos bancos que oferecem o serviço, esta opção é vista como um empréstimo com garantia e cobra juros dos contratantes.

Valor do saque-aniversário

A quantia o trabalhador recebe é proporcional ao saldo disponível e suas contas no FGTS. Diante disso, quem tiver um valor de R$ 1 mil, por exemplo. Poderá retirar 40% dessa quantia, R$ 400, mais uma parcela adicional de R$ 50, resultando em R$ 450. Confira a tabela de simulações:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Veja também: FGTS 2021: novo grupo de trabalhadores podem sacar benefício