Saudade: pai de Gabriel Diniz celebra aniversário de 31 anos do cantor

Nesta segunda-feira (18) o cantor Gabriel Diniz completaria 31 anos. Para celebrar a data, o pai do sertanejo, Crizinato Diniz, usou o Instagram para fazer uma linda homenagem para o filho. Gabriel faleceu em maio de 2017, aos 28 anos, em um acidente de avião.

“Hoje na ausência dele , comemoramos com muito carinho a data de seu nascimento, com muita saudade e respeito a esse artista e ser humano notável , que marcou todos nós profundamente”, escreveu o pai de Gabriel.

Crizinato ainda compartilhou diversas fotos do filho em shows, onde tocava seu grande sucesso ‘Jennifer’. “Que você, Gabriel, esteja no céu com Deus. Que esteja feliz e nos orientando a ser feliz aqui ainda. Deus te abençoe sempre, eternamente, meu filho amado”, finalizou.

Em maio de 2021, completarem-se dois anos da morte do cantor. Na ocasião, a ex-noiva do cantor, Karoline Calheiros, fez uma linda homenagem.