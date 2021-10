Scheila Carvalho aproveitou a quarta-feira (13) para tomar um banho de piscina ao lado do marido Tony Salles e da filha Giulia, 11 anos. A ex-dançarina de 48 anos exibiu o corpão e curtiu um chamego com o marido.

As interações da família nas redes sociais sempre chamam atenção e arranca elogios dos seguidores. Giulia parece seguir o mesmo caminho da mãe de dançarina e vídeos das duas com o vocalista do Parangolé dançando são frequentes nos perfis do casal.