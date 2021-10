‘Se for cair, tem que cair brigando” – Futebol Interior

Goiânia, BA, 02 (AFI) – A derrota por 3 a 0 para o Goiás neste sábado, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 28ª rodada da Série B complicou ainda mais a situação do Vitória na competição.

O rebaixamento é cada vez mais realidade no clube. O Vitória está sem vencer há seis jogos e balançar as redes há cinco. O time baiano permanece na zona de rebaixamento, com 26 pontos, na 18ª colocação. Após o jogo o lateral Roberto, o jogador desabafou no microfone do canal Sportv.

“Fica difícil explicar. Não adianta ficar naquela mesma conversinha, de que próximo jogo vamos tentar. Cada um tem sua parcela de culpa. O clube está passando por dificuldade. Chegou o momento de colocar a cara a tapa. Não vamos desistir. Se for para cair, tem que cair brigando, lutando. Enquanto tiver chance, vamos brigar para sair dessa situação. A real é colocar a cara a tapa e ir para a briga, cobrou.

O próximo compromisso do Vitória será conta o Confiança, no Barradão. Os dois times ocupam a zona de rebaixamento.