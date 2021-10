‘Se tudo der certo, vou à final para me despedir’, diz Leifert sobre ‘The Voice Brasil’

Durante coletiva de imprensa do ‘The Voice Brasil’, Tiago Leifert deixou um recado para os que já estão com saudades da prsesença dele no reality musical.

“Que saudade de vocês! Eu e minhas meninas (a mulher, Daiana, e a filha do casal, Lua) amamos vocês. Se tudo der certo, eu ainda passo aí no final para me despedir de vocês”, disse.

Inicialmente, Tiago, que deixará a Globo ao final do ano, comandaria todo o The Voice, mas por questões familiares precisou deixar a atração antes do final das gravações. Com isso, na segunda parte do reality, André Marques assume a apresentação.

“Não posso sair de São Paulo, ficar longe da minha família. Se o programa fosse gravado aqui em São Paulo até daria para fazer. Mas espero ter boas notícias em breve e venho aqui explicar para vocês. Minha ideia é ir até aí na final do programa dar um abraço e me despedir de todos”, justificou ele