Secretaria de Desenvolvimento Social de Penedo realiza ação alusiva ao Dia das Crianças

DECOM PMP

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), realizou atividades alusivas ao Dia das Crianças, visitando famílias de baixa renda em Penedo.

Os integrantes do SCFV passaram de casa em casa levando, além de uma lembrança especial, muita alegria e descontração, vestidos de acordo com a ocasião e ao som de músicas infantis.

Foram visitadas residências das localidades Povoado Campo Redondo, Vale do Marituba, Vila Matias e Mata Atlântica, dentre outros.

De acordo com a Diretora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Joice Ferreira, toda a equipe do SCFV está muito feliz em poder compartilhar essa alegria com as crianças, nesse momento tão especial relacionado ao dia delas.

“O SCFV ainda não retornou as suas atividades presenciais em virtude da pandemia de Covid-19, por isso estamos fazendo esse ‘delivery de alegria’, deixando uma lembrança nesse momento prazeroso e especial referente ao Dia das Crianças”, explica Joice Ferreira.

Uma das crianças assistidas foi o pequeno Davi, 8 anos de idade. Ele disse que gostou muito da surpresa e que se divertiu durante a passagem da equipe do SCFV e também ficou muito feliz com o presente deixado pelo pessoal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP