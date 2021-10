Secretaria de Saúde de Penedo convoca pais para vacinar criança e adolescentes

Atualização da medida preventiva está disponível nos postos de saúde

Decom PMP

A Secretaria de Saúde de Penedo convoca pais ou responsáveis por crianças e adolescentes para atualizar a caderneta de vacinação dos filhos com idade abaixo de 15 anos.

A promoção da medida que previne contra doenças está disponível nos postos de saúde do município e acompanha o calendário nacional de vacinação, campanha que segue até o final do mês.

De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas disponíveis nos postos na campanha são BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).