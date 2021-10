Secretaria de Saúde de Penedo realiza ação do Outubro Rosa para servidoras da UPA

Orientação sobre câncer de mama e de útero aliada com atividades para elevar autoestima

Decom PMP

Funcionárias de todos os setores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo foram orientadas sobre prevenção ao câncer de mama e de útero nesta quarta-feira, 20.

O trabalho é parte da programação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) alusiva ao Outubro Rosa, mês que reforça a assistência relacionada com a saúde da mulher.

Além das informações sobre cuidados preventivos, como a realização do autoexame, as servidoras da UPA de Penedo tiveram momentos de descontração, com sessão de maquiagem feita e de massagem por profissionais especializadas.

A Secretaria de Saúde de Penedo também promoveu a confraternização entre funcionárias durante o café da manhã seguido de apresentação da cantora penedense Sabrina Lobo.

A campanha do Outubro Rosa em Penedo tem a seguinte programação nos demais setores da rede pública municipal. Confira no link

Texto e fotos Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP