SED DF divulga novo edital de Concurso público para professores temporários

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo formar cadastro reserva para professores substitutos.

As oportunidades são para os cargos de Administração; Arte; Atividades Gerais; Biologia; Biomedicina; Ciências Naturais; Contabilidade; Direito; Educação Física; Eletrônica; Eletrotécnica Enfermagem; Farmácia; Filosofia; Física; Fisioterapia; Geografia; História; Informática; Línguas (espanhol, francês, inglês, japonês, libras, português); Matemática; Música (diversas especialidades); Nutrição; Odontologia; Psicologia; Química; Sociologia; Telecomunicações.

Os salários oferecidos variam entre R$1.929,43 e R$3.858,87, mais benefícios, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.



INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 18 de outubro até o dia 10 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Quadrix. O valor da inscrição varia entre R$20,40 e R$49,50.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 100 questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de dezembro de 2021. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 2021