Seguro-desemprego: Quantas parcelas e quanto receber

O seguro-desemprego é um benefício concedido aos trabalhadores demitidos sem justa causa ou devido a rescisão indireta – quando o empregador comete falhas graves. O abono é repassado em três a cinco parcelas, a depender do tempo em que o cidadão trabalhou e quantas vezes já solicitou a ajuda.

Veja também: 14º salário para pagamentos em 2021 recebe novos avanços

Além da exigência de atuar com a carteira assinada, segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), outras categorias empregatícias podem disponibilizar o recebimento do seguro-desemprego. Confira quais são:



Você Pode Gostar Também:

Trabalhador formal;

Pescador artesanal;

Trabalhador resgatado de regime forçado ou semelhante condição de escravo;

Empregado doméstico dispensado sem justa causa.

Quantas mensalidade posso receber pelo seguro-desemprego?

Como mencionado, dois fatores irão determinar a quantidade de parcelas do seguro desemprego, sendo eles o tempo de atuação no emprego e o número de solicitações já realizadas no benefício. Veja a seguir:

1ª solicitação do seguro-desemprego

4 parcelas no caso de: quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos 36 meses;

5 parcelas no caso de: quem trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos 36 meses;

2ª solicitação do seguro-desemprego

3 parcelas no caso de: quem trabalhou de 9 a 11 meses nos últimos 36 meses;

4 parcelas no caso de: quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos 36 meses;

5 parcelas no caso de: quem trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos 36 meses;

3ª solicitação do seguro-desemprego

3 parcelas no caso de: quem trabalhou de 6 a 11 meses nos últimos 36 meses;

4 parcelas no caso de: quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos 36 meses;

5 parcelas no caso de: quem trabalhou no mínimo 24 meses nos últimos 36 meses.

Qual o valor do seguro-desemprego?

O valor do seguro-desemprego não pode ser inferior a um salário mínimo em vigência. O cálculo para definir a quantia que será repassada considera a remuneração recebida nos três últimos meses de trabalho. Veja a tabela:

Faixas de Salário Médio Cálculo da Parcela Até R$ 1.686,79 Multiplique o salário médio por 0,8 De R$ 1.686,80 até R$ 2.811,60 O que exceder a R$ 1.686,79 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$ 1.349,43 Acima de R$ 2.811,60 O valor será da parcela será R$ 1.911,84

Contudo, vale lembrar que o trabalhador demitido nas condições favoráveis ao recebimento do seguro-desemprego pode solicitá-lo em qualquer unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou por meio portal do governo federal.

Seguro-desemprego será reajustado em 2022

O seguro-desemprego é um direito do trabalhador com carteira assinada que foi demitido sem justa causa. O período da ajuda pode variar de acordo o tempo de trabalho do cidadão e da quantidade de vezes que solicitou a medida.

O valor do benefício tem como base o salário mínimo, desta forma, em 2022 passará por reajuste assim como outros benefícios. Segundo o Ministério da Economia, a previsão é que o piso nacional chegue a R$1.192 no próximo ano.