Seis times se garantem nas oitavas de final – Futebol Interior

Campinas, SP, 13 (AFI) – A Copa Verde 2021 teve início nesta quarta-feira (13), com seis jogos válidos pela primeira fase da competição. As partidas aconteceram em jogo único e os vencedores avançaram para as oitavas de finais. Em caso de empate, o confronto era decidido nos pênaltis.

VISITANTES SE DERAM BEM

A maioria dos classificados conseguiram o feito longe de seus domínios. O Nova Mutum-MT visitou o Águia Negra-MS e venceu pelo placar de 3 a 1. Matheus, com dois gols, foi o destaque da partida. A equipe encara o Rio Branco-AC na próxima fase.

Já o Castanhal-PA foi até o estádio da Colina e venceu o Fast Clube-AM pelo placar de 2 a 0, com gols de Lukinha e Leandro Cearense. O adversário da próxima fase é o São Raimundo-RR.

O Penarol-AM fez dois gols num espaço de cinco minutos e superou o Real Ariquemes-RO por 2 a 0. Os gols foram feitos por Wallace e Felipe, ambos no primeiro tempo. A equipe amazonense encara o Paysandu-PA na fase seguinte.

Outro time garantido nas oitavas é o Porto Velho-RO. A vitória por 1 a 0 sobre o Sinop-MT foi graças ao gol de Kleber, no segundo tempo. A equipe agora enfrenta o Manaus-AM.

NOS PÊNALTIS

Os únicos mandantes que avançaram tiveram que ir até as penalidades. O Galvez-AC estava perdendo até os 46 minutos do segundo tempo por 1 a 0 para o Ypiranga-AP, quando chegou ao empate com gol de Bruno Costa. E nos pênaltis, os acreanos se deram melhor e venceram por 4 a 1. Na próxima fase o adversário será o Remo-PA.

Já o Brasiliense-DF não saiu do 0 a 0 contra o Rio Branco-ES, mas venceu por 5 a 3 nas penalidades e também seguiu adiante. O adversário das oitavas será o Cuiabá.

RESTAM DOIS

Nesta quinta-feira (14), duas partidas encerram a primeira fase. O Gama-DF recebe a Aquidauanense-MS, e quem passar desse duelo enfrenta o Atlético-AC. Na outra partida, o Rio Branco VN-ES visita o Interporto-TO. O time vencedor encara o Vila Nova-GO na fase seguinte.

Todos os jogos das oitavas de final já acontecem na próxima semana, nos dias 19, 20 e 21, também em jogo único.