Seleção brasileira jogará na Fonte Nova em última partida das eliminatórias

O último confronto da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2022 será na Arena Fonte Nova, em Salvador. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o jogo contra o Chile, no dia 24 de março do ano que vem, será na capital baiana.

Restam três partidas como mandante para o time de Tite: a próxima será diante da Colômbia, no dia 11 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. O penúltimo jogo em casa será no Mineirão, em Belo Horizonte, diante do Paraguai, no dia 1ºde fevereiro.