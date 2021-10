Seleção de estagiários é iniciada na Prefeitura de Penedo

Secretaria Municipal da Fazenda faz prova de avaliação com estudantes universitários

Quinze estudantes dos cursos de Direito e de Administração e Contabilidade participaram nesta quarta-feira (28) do primeiro processo seletivo do Programa Estagiar, oportunidade de alcançar o primeiro emprego para jovens lançada pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

A Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) foi a primeira pasta da Prefeitura de Penedo a realizar a seleção de estágio, com prova realizada na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico.

A seleção ocorrerá em duas etapas, com prova e entrevista. Após os processos classificatórios, os aprovados serão direcionados para o Setor de Tributos, Contabilidade e Licitação da Semfaz Penedo.

Além da contratação imediata dos estudantes, será formado um Cadastro de Reserva a partir desta seleção.

Com o Programa Estagiar, os estudantes integrarão o conhecimento teórico ao conhecimento prático adquirido no dia a dia do trabalho nos setores da administração pública.

