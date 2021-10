Seleção FI da 24ª rodada do Brasileirão com destaques nordestinos e técnico que recuperou brio da Chape – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro teve seu encerramento nesta quinta-feira com o empate no clássico San-São. Antes, a bola rolou por muitos jogos. Por isso, como de costume, a Seleção FI foi definida com os melhores da semana, tendo nesta os destaques de times nordestinos e o técnico Pintado, da Chapecoense.

Os times nordestinos foram muito bem na rodada. O Fortaleza, por exemplo, visitou o Fluminense no Maracanã e venceu por 2 a 0. O mesmo vale para o Sport, em situação delicada contra o rebaixamento, mas que venceu o Juventude por 3 a 1. Destes dois times estão na Seleção: Marcelo Benevenuto, Lucas Crispim e Zé Welison.

No meio-campo e ataque o time está escalado com jogadores ‘desconhecidos’, mas que jogarão muito bem e colaboraram pelo resultado positivo dos seus times. Caso de Ademir (América-MG), Gabriel Pereira (Corinthians), Max (Cuiabá) e Artur (RB Bragantino).

À frente deste time está o experiente Pintado, que tem feito bom trabalho na Chapecoense, apesar do time estar virtualmente rebaixado à Série B. O time é limitado, mas recuperou o brio em campo e tem dificultado a vida dos adversários. O Atlético-MG que o dia, já que foi buscar no final do segundo tempo o empate por 2 a 2, na Arena Condá.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 24ª RODADA:

Goleiro: Daniel (Internacional)

O Internacional esteve longe de uma boa apresentação e precisou do goleiro Daniel para escapar de uma derrota para o Ceará, no Castelão. O jovem arqueiro fez pelo menos três grandes defesas durante os 90 minutos. Mostrou muita segurança para ajudar o Colorado a empatar por 0 a 0 e levar um ponto na bagagem para Porto Alegre.

Lateral-direito: Patric (América-MG)

Ao lado de Ademir, teve grande atuação na vitória do América Mineiro. Foi responsável por iniciar a reação do Coelho com um lindo chute do meio da rua, que acabou no ângulo do goleiro Jaílson. A liderança dentro de campo também ficou evidente.

Zagueiro: Marcelo Benevenuto (Fortaleza)

O Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, e teve atuação mágica do zagueiro Marcelo Benevenuto. O jogador neutralizou o ataque tricolor e ainda foi responsável pelo primeiro gol cearense após escanteio de Lucas Crispim. Benevenuto é um dos melhores defensores do campeonato e já caiu nas graças do torcedor. E não é para menos!

Fortaleza venceu o Fluminense com dois gols pelo alto no Maracanã

Zagueiro: Velázquez (Santos)

O Santos abriu o placar aos sete minutos e depois disso só se defendeu no Morumbi. A pressão do São Paulo foi grande, mas a zaga alvinegra estava bem postada. Destaque para a atuação do uruguaio Emiliano Velázquez, que deu conta de marcar o argentino Calleri.

Lateral-esquerdo: Lucas Crispim (Fortaleza)

Lucas Crispim foi o melhor jogador em campo na vitória do Fortaleza sobre o Fluminense, por 2 a 0, no Maracanã. Foi dos pés do jogador que saíram as assistências para os gols dos zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi. Destaque do Guarani em 2020, ele chegou ao Leão cearense no início do ano e é o ‘dono’ da posição. Não é titular à toa e tem seus méritos na boa campanha do time na Série A.

Volante: Zé Welison (Sport)

Foi ‘o cara’ na vitória do Sport por 3 a 1 em cima do Juventude. Depois de voltar de suspensão, o volante José Welison comandou o Leão em campo, dando outra dinâmica ao meio campo. Abriu o placar quando apareceu na área e fez de cabeça, e também deu assistência para o gol de Mikael.

Zé Welison jogou muito bola na vitória do Sport sobre o Juventude

Meia: Max (Cuiabá)

Uma das grandes surpresas do técnico Jorginho na escalação do Cuiabá para encarar o Grêmio, o meia Max deu conta do recado e foi um dos melhores jogadores do Dourado em campo no empate por 2 a 2. Ele marcou o primeiro gol do jogo e teve a oportunidade de balançar as redes mais uma vez ainda no primeiro tempo.

Meia: Ademir (América-MG)

Foi o destaque na vitória do América Mineiro por 2 a 1 para cima do Palmeiras, no Independência. O jogador contribuiu com um gol e uma assistência. Criou ainda as melhores oportunidades do Coelho e ditou o ritmo da partida. Teve grande atuação na noite desta quarta-feira.

Meia: Gabriel Pereira (Corinthians)

O Corinthians vive ótima fase e fez nova vítima no Brasileirão. De virada, venceu o Bahia por 3 a 1, na Neo Química Arena. O time foi muito bem e teve como um dos destaques o jovem Gabriel Pereira, sempre participativo no ataque e com uma ótima contribuição para os gols marcados. Em recuperação, o time alvinegro já aparece em quinto lugar.

Atacante: Artur (Red Bull Bragantino)

Revelado pelo Palmeiras, Artur tem sido a principal peça do Red Bull Bragantino no Brasileirão. O atacante está sobrando na competição e novamente fez a diferença no empate por 1 a 1 diante do ‘todo poderoso’ Flamengo. Além de ajudar muito na marcação, fez o único gol da equipe paulista.

Artur fez o gol de empate do RB Bragantino na partida contra o Flamengo

Atacante: Alisson (Grêmio)

Sem dúvidas, o atacante Alisson não pode ficar de fora da Seleção FI da 24ª rodada. Afinal, ele foi o ‘salvador da pátria’ que evitou a terceira derrota seguida do Grêmio no Brasileirão ao marcar os dois gols do tricolor no empate por 2 a 2 com o Cuiabá, ambos quando a equipe estava atrás no placar.

Técnico: Pintado (Chapecoense)

Não é fácil parar o líder do campeonato, e a Chapecoense por muito pouco não conseguiu vencer o Atlético Mineiro na noite desta quarta-feira. O jogo terminou empatado por 2 a 2, mas a equipe catarinense fez um grande jogo, esteve melhor em boa parte da partida, mas acabou sendo castigada nos minutos finais, nada que pudesse atrapalhar enfim uma boa atuação do time no Brasileirão.

Pintado recuperou o brio da Chapecoense, virtual rebaixada no Brasileirão