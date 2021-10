Seleção FI da 25ª rodada do Brasileirão tem super ataque e técnico badalado – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com o Atlético Mineiro na liderança isolada, com 53 pontos, contra 42 do Flamengo e 39 de Palmeiras e Fortaleza. Destaque também para o Red Bull Bragantino, em quinto, com 38.

A Seleção foi difícil de ser montada, ainda mais pelas grandes atuações dos líderes do campeonato. Flamengo, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino foram as equipes que receberam mais indicações.

Dentre elas, está a do técnico Maurício Barbieri, que vem realizando um grande trabalho no comando da Linguiça Voadora. O treinador deu um verdadeiro nó tático no português e finalista da Libertadores pela segunda vez seguida Abel Ferreira.

Hulk é o líder da Seleção FI

Confira a seleção FI da 25ª rodada:

Goleiro: Marcos Felipe (Fluminense)

Em uma rodada com desempenho baixos dos goleiros, Marcos Felipe teve atuação destacada no empate sem gols entre Fluminense e Atlético Goianiense. O arqueiro fez duas grandes defesas, uma delas à queima-roupa. Acabou sendo o principal nome do Tricolor no último sábado, no Maracanã.

Lateral-direito: João Lucas (Cuiabá)

Fez uma boa partida diante do São Paulo, tomou conta do setor e teve grande atuação defensivamente. Ainda apoiou o ataque em algumas oportunidades. Dentre os laterais direitos da rodada, foi um dos destaques.

Zagueiro: Wagner Leonardo (Santos)

Fez o único gol da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Grêmio na Vila Belmiro. O defensor, além de se destacar defensivamente, se aventurou ao ataque para se transformar no grande herói da partida. Merece destaque

Zagueiro Sabino (Sport)

Parou o ataque do Corinthians e não deixou Jô jogar. Ainda fez um gol no primeiro tempo, mas a arbitragem anulou, alegando impedimento de Rafael Thyere. Mostrou segurança.

Lateral-esquerdo: Juninho Capixaba (Bahia)

Juninho jogou em duas posições na vitória do Bahia por 2 a 0 frente ao Athletico, em plena Arena da Baixada e desempenhou bem a função em ambas. Começou no meio de campo, contribuiu na armação e transformou o lado esquerdo em uma arma. Deu uma assistência e criou grandes oportunidades a favor do Tricolor.

Volante: Jair (Atlético-MG)

Ao lado de Hulk, o volante Jair foi um dos grandes destaques do Atlético-MG na vitória em cima do Ceará, pelo placar de 3 a 1, que manteve a equipe mineira isolada na primeira colocação do Brasileirão. O meio-campista deu assistência para o primeiro gol atleticano e sofreu o pênalti do segundo. Além disso, deu outra dinâmica ao setor de criação.

Meia Andreas Pereira (Flamengo)

Cada jogo que passa, melhora e já é o dono do meio de campo rubro-negro. Do seus pés saem os lances de bola parada que sempre levam perigo e fizeram a diferença no jogo contra o Fortaleza. É ele quem distribui o jogo do Flamengo.

Atacante Michael (Flamengo)

‘Filho’ de Renato Gaúcho mostrou que pode fazer a diferença mais uma vez com a camisa do Flamengo. Com o time recheado de desfalques, o atacante resolveu e fez dois contra o Fortaleza. No final, ainda ‘puxou o saco’ do treinador: “É como seu fosse meu paizão”

Atacante: Hulk (Atlético-MG)

Sem dúvidas, o novo artilheiro do Brasileirão não poderia ficar de fora da Seleção FI da 25ª rodada. Em mais uma grande partida, Hulk marcou dois gols e ajudou demais o Atlético-MG a vencer o Ceará, pelo placar de 3 a 1 e manteve o clube isolado na liderança. Ao todo, já marcou dez tentos na competição nacional.

Atacante: Artur (Red Bull Bragantino)

Revelado pelo Palmeiras, Artur estava com ‘sangue nos olhos’ e acabou com o jogo deste sábado. O atacante fez dois gols na vitória do Red Bull Bragantino por 4 a 2 em pleno Allianz Parque e saiu de campo como o grande destaque da rodada. Mostrou que o Verdão perdeu, e muito, em liberá-lo para o time de Bragança Paulista.

Atacante: Yuri Alberto (Internacional)

Foi o cara da rodada! Marcou três gols na vitória do Internacional por 5 a 2 para cima da Chapecoense. O atacante estava com pé afiado e não deu qualquer chance ao goleiro adversário. É a terceira vez na temporada que o atleta marca três gols.

Técnico: Maurício Barbieri (Red Bull Bragantino)

Deu um nó tático no português Abel Ferreira. Maurício Barbieri viu o Red Bull Bragantino fazer, principalmente, um excelente primeiro tempo, não deu qualquer chance para o Palmeiras. Mesmo quando o Verdão tentou reagir, a Linguiça Voadora acelerou o jogo e definiu o resultado. O time tem grande futuro.

Maurício Barbieri é o técnico da rodada