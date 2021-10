Seleção FI da 26ª rodada do Brasileirão tem meio-campo dos sonhos e é dirigida por Renato Gaúcho – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – A 26ª rodada do CAMPEONATO BRASILEIRO teve seu encerramento nesta quinta-feira com duas partidas. Por isso, o PORTAL FI definiu a SELEÇÃO DA RODADA e ela tem como esquema tático o cauteloso 3-6-1, apesar de ter muitos homens de qualidade no meio-campo e ataque. O técnico do time é Renato Gaúcho, que tem feito excelente trabalho no Flamengo.

CONFIRA A SELEÇÃO DA 26ª RODADA:

Goleiro: Jaílson (Palmeiras)

Substituto de Weverton, que está com a seleção brasileira, Jaílson tem dado conta do recado no time titular do Palmeiras. No empate sem gols com o Bahia, em Salvador, o jogador fez excelentes defesas, principalmente no segundo tempo, quando os baianos pressionaram pela vitória. Jaílson é bom tecnicamente e tem cada vez mais o carinho do torcedor alviverde.

Zagueiro: Fabrício Bruno (RB Bragantino)

O RB Bragantino precisou superar a expulsão do volante Eric Ramires para vencer o Atlético-GO, por 1 a 0, em Bragança Paulista. Com um homem a menos, o time paulista foi pressionado pelos goianos e se virou como pôde na defesa com excelente atuação da dupla de zaga, sobretudo de Fabrício Bruno. O jogador foi preciso pelo alto e por baixo.

Zagueiro: Nathan Silva (Atlético-MG)

‘Massacrado’ por parte da imprensa após erro que custou a classificação do Atlético-MG na Libertadores, Nathan Silva não se abateu e segue sendo destaque do time no Brasileirão. Na vitória sobre o Santos, por 3 a 1, o jogador foi muito bem na marcação e ainda deixou sua marca ao cabecear com categoria, no canto do goleiro Everson.

Nathan Silva foi muito bem na marcação e ainda marcou gol na vitória sobre o Santos

Zagueiro: João Victor (Corinthians)

Fez um grande jogo na vitória do Corinthians por 1 a 0 diante do Fluminense, na última quarta-feira. É bem verdade que deu um susto nos minutos finais, mas foi um monstro no setor ofensivo, fazendo de Gil um coadjuvante em cima do seu protagonismo.

Volante: Allan (Atlético-MG)

Allan tem sido muito importante no esquema tático de Cuca com sua forte marcação e também por ajudar na transição do meio para o ataque. Na vitória sobre o Santos, por 3 a 1, o volante teve atuação importante para neutralizar os homens de ataque do time paulista. Ele também teve chance de balançar as redes, mas parou no goleiro João Paulo.

Volante: Rodrigo Dourado (Internacional)

O Internacional teve atuação segura e venceu o América-MG por 3 a 1, no Beira-Rio. A vitória começou a ser construída com ótima assistência de Rodrigo Dourado para Patrick, que finalizou de primeira e no ângulo de Matheus Cavichioli. Depois disso, o Colorado levou o empate, mas seguiu dominando as ações e tendo controle do meio-campo, sobretudo com a ótima marcação dos seus jogadores, entre eles Dourado.

Rodrigo Dourado fez ótima partida e deu assistência para o primeiro gol de Patrick

Volante: Jadsom Silva (RB Bragantino)

A terça-feira foi especial para Jadsom Silva, que marcou o gol da vitória do RB Bragantino sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, em Bragança Paulista. O volante recebeu ótimo passe no segundo tempo e acertou chute de rara felicidade no canto do goleiro Fernando Miguel. O detalhe é que também foi o primeiro gol do volante como jogador profissional. Por isso, ele merece estar na Seleção FI.

Meia: Nacho Fernández (Atlético-MG)

O meia argentino saiu do banco de reservas e só não fez chover em Belo Horizonte. Nacho fez dois gols e ainda deu assistência para o gol de Nathan Silva, tudo isso no segundo tempo. O jogador foi contratado no início do ano numa das maiores transações da história do clube e o retorno dentro de campo tem acontecido. Nacho Fernández é craque e não pode ser apenas opção no banco de reservas, professor Cuca.

Meia: Patrick (Internacional)

Patrick fez dois dos três gols do Internacional na vitória sobre o América-MG, por 3 a 1, no Beira-Rio. O jogador vive caso de amor e ódio com o torcedor e neste meio de semana saiu de campo aplaudido pela ótima exibição. Uma importante vitória do Colorado, que segue na briga pela Libertadores do ano que vem.

Meia: Andreas Pereira (Flamengo)

Está jogando o fino da bola e caiu com uma luva no time do técnico Renato Gaúcho. O meia sobrou no meio de campo na vitória por 3 a 1 do Flamengo para cima do Juventude. Andreas Pereira ainda quebrou um tabu que vinha incomodando o Mengão, que não marcava um gol de falta desde 2018. O atleta ainda colocou duas bolas na trave.

Andreas Pereira comemora golaço de falta em vitória sobre o Juventude

Atacante: Pedro (Flamengo)

Pedro seria titular absoluto em qualquer time do futebol brasileiro, mas vem tentando se firmar em um elenco que conta com Gabigol e Bruno Henrique. Na vitória diante do Juventude, novamente mostrou seu faro artilheiro. Marcou um gol e deu linda assistência de letra para Kenedy inaugurar o placar.

Técnico: Renato Gaúcho (Flamengo)

O Flamengo tem ganhado e encantado sob o comando de Renato Gaúcho. Na vitória sobre o Juventude, por 3 a 1, o time ‘jogou o fino’ e construiu o resultado sem dificuldades. O Mengão tem um dos melhores elencos do Brasil e ainda sonha com tropeços do Atlético-MG para brigar pelo título Nacional. Porém, o time ainda tem em disputa dois canecos: Copa do Brasil e Copa Libertadores. Difícil ser torcedor rubro-negro, ein…

Com Renato Gaúcho, Flamengo jogou o fino contra o Juventude e somou mais três pontos