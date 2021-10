Seleção FI da 27ª do Brasileirão definida no 3-5-2 e comandada por técnico que busca milagre – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro teve seu encerramento nesta segunda-feira com o clássico entre Corinthians e São Paulo. Por isso, o PORTAL FUTEBOL INTERIOR definiu os jogadores destaques num esquema cauteloso de 3-5-2 e colocou como treinador o Vagner Mancini, que chegou ao Grêmio conquistando importante vitória

CONFIRA A SELEÇÃO DA 27ª RODADA:

Goleiro: Marcos Felipe (Fluminense)

Marcos Felipe não precisou fazer muitas defesas, mas quando foi exigido, mostrou segurança. Graças a ele, o Fluminense saiu com os três pontos da Arena da Baixada. A principal defesa foi após finalização de Pedro Rocha.

Zagueiro: Gabriel Lacerda (Ceará)

Atacantes que nada. O Ceará foi salvo por um zagueiro. E ele não evitou e, sim, fez um gol. Gabriel Lacerda foi para o ataque e aproveitou uma bola rebatida aos 52 minutos do segundo tempo para garantir o empate do Ceará, que chegou a estar perdendo de 2 a 0 para o Red Bull Bragantino. Gabriel Lacerda foi o herói do Vozão.

Gabriel Lacerda fez o gol de empate do Ceará diante do RB Bragantino. Foi no sufoco!

Zagueiro Eduardo Bauermann (América-MG)

Se destacou segurando o ataque do Bahia e anulando Gilberto e depois Rodallega. Ganhou todas as bolas no setor defensivo e junto com Ricardo Silva se destacou no confronto contra o Bahia. Faltou só o ataque marcar um golzinho para a noite ser perfeita.

Zagueiro: Oliveira (Atlético-GO)

Oliveira entrou no segundo tempo da partida e simplesmente deu a vitória ao Atlético-GO sobre o Atlético-MG, por 2 a 1. O jogador estava na hora e no momento certo quando a bola sobrou na área e ele finalizou forte, sem chances de defesa para Everson. Gol que encerrou o jejum de vitória do Dragão no campeonatoe e também contra o xará mineiro.

Oliveira comemora com os companheiros o gol da vitória sobre o Atlético-MG

Volante: Villasanti (Grêmio)

O jogador paraguaio ainda está em fase de adaptação e foi importante na vitória do Grêmio sobre o Juventude. Foi dele o terceiro gol tricolor, o de 3 a 0. Villasanti apareceu de surpresa na área e cabeceou, ainda que sem jeito, para o fundo das redes. A vitória por 3 a 2 mantém o time vivo na luta contra o rebaixamento.

Volante: Auremir (Cuiabá)

Auremir, mais conhecido como ‘Auremito’ quando vestiu a camisa do Guarani, foi muito bem no meio-campo e bloqueou as investidas do Flamengo no Maracanã. O Cuiabá fez uma boa partida defensiva, tanto é que segurou o empate sem gols. No final, Auremir foi substituído por Marllon, muito em razão de ter se doado e consequentemente cansado muito dentro de campo.

Meia: Raphael Veiga (Palmeiras)

O jogador foi a principal arma de um Palmeiras mais ofensivo, que encerrou jejum de vitórias de cinco jogos no Brasileirão e sete na temporada. Homem das bolas paradas, levou perigo em várias faltas, e cobrou com muita seriedade o pênalti. Cobrou forte, no alto, e fez o único gol do jogo.

Raphael Veiga comemora gol de pênalti na vitória do Palmeiras sobre o Internacional

Meia: Alisson (Grêmio)

Foi o principal jogador na vitória do Grêmio por 3 a 2 diante do Juventude. Foi ele quem finalizou nos dois lances dos primeiros gols, marcados com oportunismo de Douglas Costa e Diego Souza. Além disso, deu vários passes perigosos em contra-ataques e quase marcou um golaço de fora da área, se não fosse grande defesa do goleiro.

Meia: Juninho Capixaba (Bahia)

Está jogando mais adiantado e parece ter achado sua posição. O péssimo desempenho no Corinthians e Grêmio ficaram para trás neste retorno ao Bahia e contra o América foi incansável tanto na marcação, quanto no ataque. No primeiro tempo quase marcou um gol que garantiria a vitória baiana.

Atacante: Helinho (RB Bragantino)

Helinho é o substituto imediata de Artur, que está afastado com covid. E o jovem jogador tem dado conta do recado. No empate com o Ceará, por 2 a 2, foi dele o primeiro gol do time paulista. Por infelicidade, o RB Bragantino deixou escapar os três pontos na capital cearense, o que não apaga a ótima campanha do time no Campeonato Brasileiro.

Helinho tem sido peça importante com a ausência de Artur, afastado por covid

Atacante: Calleri (São Paulo)

O atacante argentino fez o único gol da vitória do São Paulo sobre o Corinthians, por 1 a 0, no Morumbi. Calleri é xodó do torcedor tricolor e foi para as redes, ajudando o time voltar a vencer no campeonato após seis empates seguidos. Foi também a primeira vitória sob o comando de Rogério Ceni. Calleri saiu de campo com lesão muscular, o que não impede de estar entre os melhores da rodada.

Técnico: Vagner Mancini (Grêmio)

Pouco tempo de trabalho, mas já começou a dar sua cara no Grêmio, principalmente na parte ofensiva. O time teve boa movimentação e criou várias chances, não tendo medo de finalizar a gol. Acima de tudo, o resultado foi o mais importante para dar confiança e encerrar jejum de cinco jogos. O time levou susto desnecessário com gol logo depois de marcar o terceiro e outro nos minutos finais, mas o Imortal mostrou que não morreu.

Mancini chegou recentemente e já conquistou a primeira vitória no comando do Grêmio