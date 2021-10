Seleção FI da 28ª rodada da Série B vem com Cano, Bruno Silva e demais destaques – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terminou com o Coritiba na liderança, com 54 pontos, seguido por Avaí (49), Botafogo (48) e Goiás (48). Em quinto, o CRB também soma 48.

A seleção da 28ª rodada da Série B tem nomes importantes como o do atacante Cano, do Vasco da Gama, e do volante Bruno Silva, do Avaí. O Náutico voltou a ter jogadores indicados, com dois atletas, assim como CSA e Goiás.

O técnico escolhido foi Waguinho Dias. O treinador vem de duas vitórias consecutivas e tem reabilitado o Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro.

Bruno Silva é o carregador de piano da Seleção FI

Confira a Seleção FI da 28ª rodada da Série B:

Goleiro: Thiago Rodrigues (CSA)

O CSA sofreu e arrancou empate sem gols com o arquirrival CRB, no último sábado, no Rei Pelé. E um dos responsáveis pelo resultado foi o goleiro Thiago Rodrigues, em noite inspirada com quatro grandes defesas. O Azulão demorou para se encontrar no jogo e pressionou na reta final. Um ponto que merece ser colocado na conta do camisa 1!

Lateral-direito: Raúl Cáceres (Cruzeiro)

É um dos jogadores mais experientes do elenco celeste e responsável por passar tranquilidade aos mais jovens. Na vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 2 a 0, não teve muito trabalho na defesa e por isso apareceu bastante no ataque. Tanto que fez o cruzamento para Thiago marcar o segundo gol do Cruzeiro.

Zagueiro David Duarte (Goiás)

De cabeça, marcou o terceiro gol do Goiás na vitória sobre o Vitória. Teve pouco trabalho com o ineficiente ataque do time baiano, mas quando foi acionado deu conta do recado.

Zagueiro: Lucão (CSA)

O CRB amassou o CSA no último sábado, mas só empatou por 0 a 0. O zagueiro Lucão, do CSA, teve muito trabalho com os homens de atacante do time regatiano e saiu de campo com uma autação magistral. O empate não traduz o que foi a partida, por sorte do Azulão, que segue na briga pelo G4.

Lateral-esquerdo: Júnior Tavares (Náutico)

No sufoco, o Náutico conquistou importante vitória sobre o Operário, por 2 a 1, em Ponta Grossa. E um dos destaques pelos três pontos foi o lateral Júnior Tavares, sempre presente no ataque e autor da assistência que terminou com o gol de Caio Dantas. Vitóra que dá esperanças ao torcedor alvirrubro.

Volante Bruno Silva (Avai)

Foi perseguido pela torcida do Botafogo por todo o jogo, no segundo tempo deu a resposta em campo, Marcou o gol da vitória do Avaí que decretou a vitória catarinense.

Volante Felipe Bastos (Goiás)

Protegeu bem a defesa e quando foi o ataque decidiu. Foi ele quem roubou a bola no lance do primeiro gol. Bastos ainda aparece em bons chutes de fora da área.

Meia: Marcelo Freitas (Londrina)

Marcelo Freitas foi essencial na virada do Londrina. O meia mostrou oportunismo e deu a resposta imediata após o gol do Sampaio Corrêa. Além da sua participação na armação das jogadas, Marcelo Freitas mostrou ter pé certeiro.

Atacante: Edu (Brusque)

Edu é artilheiro da Série B com 15 dias e o responsável por manter o Brusque fora da zona de rebaixamento. Na vitória sobre o Guarani, por 2 a 0, o atacante fez o dois gols da partida e correu pra arquibancada para homenagear sua esposa. Além de goleador, o homem também é apaixonado!

Cano vem sendo o principal destaque do Vasco

Atacante: Cano (Vasco)

Não importa a situação, Cano está sempre pronto para ajudar o Vasco. Neste domingo não foi diferente e ele deixou sua marca na terceira vitória seguida dos cariocas. Cano cheira a gol e faz questão de ir para as redes.

Atacante: Caio Dantas (Náutico)

Contratado sob muita expectativa, Caio Dantas ainda busca seu espaço no elenco do Timbu e caiu nas graças do torcedor ao fazer o gol da vitória sobre o Operário, por 2 a 1, em Ponta Grossa. O jogador entrou no segundo tempo e estufou as redes na reta final da partida, recolocando o time pernambucano na briga pelo G4 – grupo de acesso.

​Técnico: Waguinho Dias (Brusque)

Vem realizando um grande trabalho no Brusque e, mesmo após o baque fora das quatro linhas, tem a confiança do elenco e conseguiu tirar o melhor deles, tanto que a equipe catarinense deu um salto na tabela e aparece fora da zona de rebaixamento.