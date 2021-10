Seleção FI da 28ª rodada do Brasileirão com atacante ‘novato’ e comando de Guto Ferreira – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – Dois jogos encerraram nesta segunda-feira a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O PORTAL FUTEBOL INTERIOR selecionou os melhores dos jogos e definiu a SELEÇÃO FI no esquema 3-5-2, com os jovens Ademir e John Kennedy no ataque e comandada pelo experiente Guto Ferreira, agora no Bahia.

CONFIRA A SELEÇÃO DA 28ª RODADA:

Goleiro: Maílson (Sport)

Apesar da derrota do Sport para o Palmeiras, por 2 a 1, o resultado só não foi mais elástico devido a noite inspirada do goleiro Maílson. O jogador terminou a partida com 13 defesas, sendo pelo menos 4 delas bem difíceis. O Palmeiras sufocou o time pernambucano, mas alguns atacantes terão pesado com o arqueiro do Leão.

Zagueiro: Marcelo Benevenuto (Fortaleza)

Todo o sistema defensivo do Fortaleza foi bem e simplesmente anulou o ataque do Athletico-PR, que jogou com reservas. Benevenuto apareceu bem nos lances e representa merecidamente o trio de zagueiros, que ainda contam com Titi e Ederson.

Zagueiro: Léo Ortiz (RB Bragantino)

Titular absoluto do RB Bragantino, Léo Ortiz teve ótima participação na vitória do time sobre o São Paulo, por 1 a 0. O zagueiro é um dos melhores do campeonato, tanto é que ganhou oportunidade com Tite na Seleção Brasileira. Deixou o campo com ótima atuação no quesito de desarmes pelo alto e por baixo.

Léo Ortiz ajudou o RB Bragantino a vencer o São Paulo no domingo

Zagueiro: Luiz Otávio (Bahia)

O Bahia não teve dificuldades para vencer a Chapecoense, por 3 a 0, em Salvador. O time todo teve atuação segura, principalmente o zagueiro Luiz Otávio. O jogador foi impecável com a camisa Tricolor e não deixou os atacantes da Chape em paz. Atuação que lhe credencia a estar na Seleção FI.

Volante: Jair (Atlético-MG)

Apesar do susto, o Atlético-MG virou sobre o Cuiabá e venceu por 2 a 1, no Mineirão. O gol adversário saiu numa falha de Nathan Silva, mas o time mostrou força para marcar com Hulk e Jair. Aliás, Jair dominou o meio-campo com forte marcação e bons passes. Tem sido muito regular com a camisa alvinegra.

Jair fez o gol da virada do Atlético-MG sobre o Cuiabá

Volante: Rodrigo Lindoso (Internacional)

Cumpriu bem seu papel na marcação e não se escondeu do jogo. Usou sua liberdade para aparecer de surpresa no ataque e fazer o primeiro gol do Inter no empate por 2 a 2 com o Corinthians. No lance, precisou tentar duas vezes para superar o goleiro Cássio.

Volante: Marlon Freitas (Atlético-GO)

Depois de vencer o líder Atlético-MG, o Atlético-GO conseguiu mais um bom resultado no Estádio Antônio Accioly ao fazer 2 a 0 no desesperado Grêmio. Autor de um dos gols, convertendo um pênalti, o volante Marlon Freitas foi um dos destaques do Dragão. Ajudou demais na defesa e no ataque.

Meia: Renato Augusto (Corinthians)

Foi o jogador que mais apareceu no jogo do Corinthians com bons passes e finalizações, mesmo quando o time não conseguia criar muito. Melhorou quando avançou seu posicionamento e participou dos dois gols no empate por 2 a 2 com o Inter.

Meia: Lucas Lima (Fortaleza)

Mostrou que sua noite seria boa ao fazer um golaço logo aos 50 segundos de jogos. Como nos velhos tempos de Santos, foi o armador do Leão e organizou o meio-campo. Finalizou várias vezes e ainda deu uma assistência para o terceiro gol, marcado por Robson.

Lucas Lima teve ótima atuação na vitória do Fortaleza

Atacante: Ademir (América-MG)

Após um período abaixo do esperado, Ademir voltou a ser protagonista com a camisa do América-MG. Na vitória do time mineiro sobre o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, o jogador foi destaque com dribles e principalmente com gol no final do primeiro tempo. É um ótimo jogador e que tem pré-contrato assinado com o Atlético-MG para 2022.

Atacante: John Kennedy (Fluminense)

John Kennedy foi o cara do Fla-Flu. O jovem jogador fez dois dos três gols na vitória do Fluzão por 3 a 1. Tímido diante das câmeras, o atacante esbanjou ousadia com a bola nos pés e frieza para balançar as redes de Diego Alves. Vitória merecida do Tricolor, para alegria do torcedor nas arquibancadas do Maracanã.

John Kennedy foi o melhor em campo no Fla-Flu do final de semana

Técnico: Guto Ferreira (Bahia)

Guto Ferreira está em lua de mel com a torcida do Bahia. São duas vitórias em dois jogos e o time baiano cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Um momento de tranquilidade após a trágica passagem do argentino Diego Dabove. No final de semana, na vitória sobre a Chapecoense, por 3 a 0, o técnico colocou o time no ataque e foi recompensado.