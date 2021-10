SELEÇÃO FI da 32.ª rodada da Série B reúne quem está decidindo em campo – Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – Agora não dá mais para vacilar, porque esta foi a 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A briga pelo acesso e contra o rebaixamento continua motivando os 20 times e também seus jogadores. Os melhores continuam ganhando destaque na SELEÇÃO DA RODADA do FUTEBOL INTERIOR.

A SELEÇÃO FI está armada no esquema 4-4-2, com um lateral improvisado e tendo no comando o técnico Márcio Fernandes, que tem se superado para manter vivo o sonho do Londrina evitar o rebaixamento.

CONFIRA A COBERTURA COMPLETA DA 32.ª RODADA !

CONFIRA A SELEÇÃO DA 32.ª RODADA:

Goleiro: Ivan (Ponte Preta)

A Ponte Preta tropeçou em sua decisão contra o rebaixamento ao empatar sem gols com o Vitória. O resultado, porém, poderia ser bem pior se não fosse o goleiro Ivan. Ao lado de Lucas Arcanjo, do rival baiano, Ivan esteve em uma tarde inspirada, defendeu bolas difíceis e salvou a Macaca.

Lateral: Djalma Silva (Operário)

é esquerdo de origem, portanto, está improvisado. Entrou no segundo tempo e coincidentemente com sua entrada o Operário virou o jogo em cima do Avaí. Foi bem na defesa e no apoio ao ataque. Uma atuação segura e que fez a diferença para o time de Ponta Grossa (PR)

Zagueiro: Gum (CRB)

O CRB jogou de igual para igual com o líder Coritiba, mas só empatou por 1 a 1, no Rei Pelé, em Maceió (AL). O time alagoano fez uma partida equilibrada e saiu na frente com gol de Gum, que aproveitou escanteio da esquerda e cabeceou forte para dentro das redes. Contudo, logo em seguida o Coxa deixou tudo igual. Apesar do tropeço em casa, o Galo ainda segue com chances de acesso.

Zagueiro: Joel Carli (Botafogo)

O Botafogo perdeu a chance de assumir a liderança da Série B ao empatar com o Goiás, por 1 a 1, em Goiânia (GO). O time fez uma partida segura, apesar de ter saído atrás no placar. E o empate veio com o experiente Joel Carli, argentino, xodó da torcida e um dos líderes do elenco. Ele foi muito bem na marcação e mostrou qualidade ao cabecear para as redes de Tadeu.

Lateral-esquerdo: Hugo (Goiás)

O Goiás bem que tentou, mas só empatou com o Botafogo, por 1 a 1, em Goiânia (GO). Alef Manga e Nicolas estiveram em noite apagada, ao contrário do lateral Hugo, que marcou o gol esmeraldino e tentou diversos chutes para ajudar os donos da casa. Foi muito importante ofensivamente e defensivamente, por isso merece estar na Seleção FI.

Volante: Bruno Silva (Guarani)

O Guarani manteve vivo o sonho do acesso ao vencer o Sampaio Corrêa, por 1 a 1, em São Luís (MA). É verdade que o time não fez a melhor de suas apresentações, mas soube aproveitar o nervosismo adversário na reta final do jogo para sair com os três pontos. Um dos mais regulares em campo foi o volante Bruno Silva, experiente, bom na marcação e de ótimo passe. Será que o Bugre vai operar um milagre?

Volante: Anderson Uchoa (Remo)

O Remo foi letal diante do Cruzeiro e venceu por 3 a 1, em pleno Independência. O time paraense não se intimidou fora de casa e abriu o placar em lindo chute de Anderson Uchoa. O volante foi um monstro dentro de campo e bloqueou as investidas dos adversários. Saiu como um dos melhores de campo.

Meia: Diego Torres (CRB)

O argentino passou em branco, mas fez excelente partida no empate do CRB com o Coritiba, por 1 a 1, em Maceió (AL). Diego Torres é um meia muito habilidoso e inteligente, tanto é que as principais oportunidades de gol do CRB saíram dos seus pés. O empate não foi muito bom, mas o jogador se consolida cada vez mais como um dos melhores do campeonato.

Meia: Renato Cajá (CSA)

Renato Cajá é um meia clássico, com boa batida na bola e mostrou isso na vitória do CSA sobre o Vasco, por 3 a 1, no Rio. Foi dele o gol de empate, numa linda cobrança de falta em que a bola foi para no fundo das redes. O jogador já não aguenta atuar os 90 minutos, mas quando está em campo faz coisas que poucos jogadores conseguem fazer. Sorte do Azulão.

Atacante: Dellatorre (CSA)

Dellatorre calou São Januário na noite de sexta-feira, ao marcar dois dos três gols do CSA na vitória sobre o Vasco, por 3 a 1. O atacante é um dos melhores jogadores do time alagoano e mostrou categoria para balançar as redes. Primeiro em chute cruzado, depois em cobrança de pênalti. A vitória manteve o Azulão na briga pelo G4.

Atacante: Clayton (Vila Nova)

O Vila Nova saiu atrás do placar jogando diante do Brusque, mas conseguiu virar e venceu por 3 a 2. Muito por conta da eficiência de Clayton, que marcou um gol de cabeça e teve tranquilidade para converter um pênalti.

Técnico: Márcio Fernandes (Londrina)

Em um complicado e decisivo jogo, Márcio Fernandes soube manter a calma e armar o Londrina de forma correta. A vitória fora de casa sobre o Confiança foi essencial para os paranaenses seguirem com chances de escapar do rebaixamento. Márcio Fernandes foi um dos responsáveis pelos três pontos.