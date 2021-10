Sem descanso, Ceará embarca para confronto direto em Caxias do Sul – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 21 (AFI) – O Ceará não teve tempo para amargar a derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, na Arena Castelão, na noite da última quarta-feira, em partida atrasada da 19ª rodada do Brasileirão.

Um dia depois, a delegação alvinegra embarcou para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. A partida está marcada para sábado, no Alfredo Jaconi.

A delegação que viajou teve uma baixa considerável. Titular absoluto apesar de não estar vivendo um bom momento, o meia Vina recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras e cumpre suspensão automática.

O técnico Tiago Nunes vai comandar o último treinamento antes do jogo contra o Juventude na tarde desta sexta-feira, no CT do Caxias, quando define a escalação titular do Vozão.

Existe a possibilidade de mudanças, principalmente no setor ofensivo, que mais uma vez incomodou Tiago Nunes por causa do baixo aproveitamento nas finalizações.

Com apenas uma vitória em 12 partidas, o Ceará se aproximou da zona de rebaixamento do Brasileirão. Na 14ª colocação, com 31 pontos, o Vozão tem apenas três a mais que o Juventude, primeiro da degola.