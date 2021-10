Sem desfalques, Juventude desafia o Palmeiras para embalar no Brasileirão – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 01 (AFI) – Embalado após derrotar o Santos, por 3 a 0, o Juventude quer emplacar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para se distanciar de vez da zona de rebaixamento e poder sonhar com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O próximo adversário é o Palmeiras, finalista do torneio continental. O duelo será no domingo, às 18h15, no Allianz Parque, pela 23ª rodada.

A única novidade para o duelo é o zagueiro Rafael Forster, que cumpriu suspensão automática. Mas o retorno entre os titulares não está confirmado, já que o time fez uma de suas melhores apresentações diante da equipe praiana.

Marquinhos Santos, por outro lado, seguirá sem poder contar com os meias Wagner e Elton, ambos vetados pelo Departamento Médico. A expectativa é que o time seja o mesmo da rodada passada.

Marquinhos prepara o time para o duelo contra o Palmeiras. Foto: Fernando Alves/Juventude

“Agora é focar na partida contra o Palmeiras, que é uma equipe bem qualificada e sabemos da dificuldade do confronto, mas vamos trabalhar forte para somar pontos fora de casa”, disse Guilherme Castilho.

SITUAÇÃO

Após a vitória diante do Santos, o Juventude chegou aos 26 pontos e respirou na luta contra o rebaixamento. Em seu retorno à elite, foram 22 jogos, com seis vitórias, oito empates e oito derrotas.

JUVENTUDE: Douglas Friedrich; Michel, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Wescley, Dawhan, Jadson e Guilherme Castilho; Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.