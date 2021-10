Sem erro e sem dor de cabeça: saiba como decorar a área externa da sua casa

Foto: Divulgação / Baú+ Como bem dizem por aí, por mais que as nuvens até tentem dar o ar da graça, na Bahia é verão o ano inteiro. O calor, típico do estado, faz com que as pessoas busquem cada vez mais apartamentos e casas que tenham varandas ou pelo menos uma área externa avantajada. Nas palavras da arquiteta Rafaela Brito, investir na decoração desses espaços é essencial para torná-los aconchegantes, funcionais e até mesmo transformá-los em um dos locais favoritos da casa na hora de receber os convidados.

A também arquiteta Natália Coelho complementa que, quando o assunto é tendência, o ideal é ter uma decoração que se adeque à realidade de vida da família, e não o oposto. Por isso, alguns fatores devem ser levados em conta na hora de escolher o cômodo, como o quanto a família está disposta a investir e para qual finalidade pretendem utilizar o espaço.

A escolha de materiais de qualidade é fundamental para evitar problemas futuros. “Móveis com estrutura em alumínio com fibra sintética tem maior durabilidade e são indicados para áreas externas. Também é importante escolher um móvel que seja fácil para limpar pois muitas vezes eles ficam expostos a umidade, sol e chuva, por isso precisam ser práticos no quesito limpeza” reforça Rafaela.

No caso específico da madeira, Natália explica que é um material que torna os ambientes mais “quentes e acolhedores”. No entanto, é preciso buscar marcas especializadas, para evitar que exposição solar provoque empenos e manchas. Uma das lojas recomendadas na capital baiana é a Baú Mais, que se localiza na Alameda das Espatódeas.

Quando os móveis escolhidos são de qualidade e direcionados para a área externa, as “dores de cabeça” provocadas pela exposição dos produtos ao sol são praticamente sanadas. Isso acontece porque esses objetos já são entregues de fábrica com os tratamentos necessários para a durabilidade de exposição à chuva e ao sol. ́

Foto: Divulgação / Baú+

Por mais que a maioria das fábricas ofereçam anos de garantia, de nada adianta se não acontecer a manutenção e limpeza dos móveis. ” Aconselho sempre conferir com os fabricantes a indicação de limpeza para cada material, por melhor que seja a qualidade do material, o uso de produtos inadequados ou a falta de manutenção podem influenciar diretamente no estado de conservação dos móveis”, recomenda Rafaela.

A dica final de Natália para quem pretende investir na decoração de ambientes externos é focar muito mais no próprio gosto e não se prender a modismos. “Um ambiente funcional é um ambiente que respeita o estilo de vida da família. Entenda suas necessidades e faça o seu ambiente livre de “tendências” seja a tendência do seu próprio espaço!”, finaliza.