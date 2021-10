Sem espaço, meio-campista do São Paulo tem permanência no clube questionada por empresário – Futebol Interior

São Paulo, SP, 13 (AFI) – O empresário do meio-campista Benítez, Adrian Castellanos, não está satisfeito com a atual situação de seu jogador no São Paulo. Castelolanos disse que caso o jogador continue sem jogar, não permanecerá no clube.Além disso, também questionou a posição em que o atleta vem atuando.

“Nós respeitamos o Mister (professor) e temos boa relação com ele. Tanto eu quanto o Martín (Benítez), mas temos que ser realistas: não tem como ele permanecer se não for utilizado. Quando usa, ele quer que ele faça a função de 5, de marcação, e sabemos que o Benítez é um jogador talentoso, de armação de jogadas. Se for para ser usado assim, não faz sentido ele ficar no São Paulo”, declarou.

TEVE ATÉ RENOVAÇÃO

Com grande destaque no início do ano, especialmente no Paulistão, quando foi eleito craque do torneio, ele perdeu espaço no segundo semestre. Porém, o São Paulo negocia a renovação do empréstimo com o Independiente, da Argentina.

MOMENTO FINANCEIRO

A dívida do clube atualmente, é algo em torno de R$600 milhões. Portanto, a opção de compra é pouco viável. Por conta disso, o Tricolor tenta a prorrogação do empréstimo por mais um ano. Ainda não foi enviada nenhuma proposta formal.

QUESTÃO FÍSICA

O agente questiona a condição física do atleta, que foi vetado nos últimos jogos.

“Benítez sempre esteve bem fisicamente. Nunca falamos nada por respeito, mas chegou um momento em que tenho que falar, senão todo mundo vai achar que o Martin é um jogador incapacitado de atuar por 90 minutos, e isso não é verdade. Ele não joga porque o Mister o tira do jogo. Contra o Racing, por exemplo, ele estava bem e o Mister o tirou de campo”, disse.

Para adquirir o meia, o São Paulo deve desembolsar 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões).