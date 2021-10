Sem mistério! Aprenda a fazer deliciosas esfihas abertas de carne

Esfiha está na lista de salgados preferidos de muita gente. E a boa notícia é que dá para reproduzir esse salgado em casa, sem mistério. Esta receita vai te ensinar a fazer uma versão aberta com recheio de carne. A receita rende até 20 porções e tem o tempo de preparo de 60 minutos. Confira o passo a passo:

Sal e pimenta do reino a gosto;

Em uma tigela, coloque a água, açúcar, óleo, o fermento e misture bem. Já em outro recipiente, misture a farinha com o sal. Vá juntando a farinha à mistura líquida aos poucos até formar uma massa pesada.

Em seguida, coloque a massa em uma bancada polvilhada com um pouco mais de farinha de trigo, vá sovando até que a massa solte das mãos e fique bem lisinha, esse processo deve demorar uns 20 minutos.

Logo após, coloque a massa dentro de um recipiente, coloque um pano por cima e deixe descansar dentro do forno desligado por 20 minutos para que a massa cresça.

Enquanto isso, em uma tigela, coloque a carne moída, hortelã, tomates picados, suco de limão, sal, pimenta do reino. Dessa forma, em outra tigela, coloque o queijo, junte a salsinha, sal, creme de leite e misture bem.

Feito isso, divida a massa e abra cada pedaço na bancada polvilhada com um pouco de fubá, de forma que fique redondo e com uma pequena borda. Em seguida, coloque-as, já modeladas, em uma forma untada e enfarinhada e faça furos com o garfo.