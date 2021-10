Sem nada melhor para fazer, ex-técnico do Goiás curte festa com turma do Rei Leão – Futebol Interior

Campinas, SP, 30 (AFI) – Demitido na quinta-feira pelo Goiás, o experiente técnico Marcelo Cabo está de férias e agora tem tempo de sobra para curtir sua família. Tanto é que o treinador postou, na madrugada deste sábado, foto na festa de aniversário de dois anos do seu neto.

“Meu amado neto com a turma do Rei Leão em sua festa de dois anos. Parabéns, meu amor, vovô te ama”, escreveu Marcelo na legenda da foto.

Feliz com sua família, Marcelo Cabo não deve estar contente com os rumos da sua carreira profissional. Somente em 2021 ele foi demitido em dois times da Série B: Vasco e Goiás.

A saída do time goiano aconteceu na quinta-feira e foi cercada de polêmica. O clube alegou que a saída foi realizada por comum acordo, enquanto Cabo rebateu e disse que foi dispensado.

Os números à frente do Goiás não eram os melhores, mas o Goiás se manteve entre os quatro primeiros colocados da Série B. O time é o quarto colocado, com 53 pontos. A gota d’água para a diretoria foi o empate com o Botafogo, por 1 a 1, na terça-feira.