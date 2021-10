Sem ser inscrito, volante argentino é liberado pelo Sport – Futebol Interior

Recife, PE, 11 (AFI) – Um dos jogadores contratados que não foram inscritos no Campeonato Brasileiro, o volante argentino Nicolás Aguirre não faz mais parte do elenco do Sport.

A passagem de Aguirre pela Ilha do Retiro durou menos de um mês. Anunciado no dia 15 de setembro, o volante entrou em acordo e foi liberado pela diretoria.

Além do volante argentino, outros três jogadores não foram inscritos pelo Sport: o goleiro Saulo, o lateral-direito Jeferson e o atacante Vander Vieira.

Saulo vai continuar treinando com o elenco rubronegro, enquanto Jeferson foi emprestado ao Náutico até o fim da Série B do Brasileiro. Já Vander Vieira ainda está com o futuro indefinido.

“Saulo nós mantivemos treinando, ele tem se dedicado muito nos treinos. Vai ficar para o próximo ano. Aguirre foi feito um acordo, ele volta para a Argentina”, disse o vice-presidente Yuri Romão.

Vale lembrar que o departamento de futebol do Sport passou por mudanças justamente devido ao erro na inscrição desses jogadores. Nelo Campos, Augusto Moreira, Gabriel Campos, Guilherme Falcão e Rocine Millet foram destituídos dos cargos.