Sem tempo para descansar, Sport terá dois reforços e um desfalque para mais uma decisão contra o Z4 – Futebol Interior

Recife, PE, 29 (AFI) – O Sport não terá tempo para descanso. Depois de perder para o Red Bull Bragantino, pelo placar de 3 a 0 nesta última quinta-feira (28), no interior de São Paulo, a equipe pernambucana já está retornando para o Recife para se preparar para o próximo desafio na maratona de jogos do Brasileirão. Neste domingo (31), o Leão recebe o Atlético-GO na Arena Pernambuco, às 20h30.

Sem vencer há quatro jogos, o Sport tenta retomar a reação que vinha tendo algumas rodadas atrás para seguir firme na briga contra a zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe se encontra na 18ª colocação com 27 pontos somados. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 32, ou seja, cinco a mais.

Para o duelo, o técnico Gustavo Florentín terá dois reforços importantes na defesa, mas não poderá contar com o atual camisa 10 e responsável pela armação de jogadas. Isso porque, Gustavo levou o terceiro cartão amarelo na rodada do meio de semana e é desfalque. Hernanes é o favorito para ficar com a vaga. Mas, Ronaldo Henrique está na briga, caso o comandante queira jogar no 4-4-2, recuando Everton Felipe para o meio.

Por outro lado, o zagueiro Sabino e o volante Marcão Silva, líderes em campo, estão de volta após cumprirem suspensões e irão começar jogando. Titular no meio-campo, Zé Welison lamentou a derrota contra o Red Bull Bragantino e pediu para que a equipe siga de cabeça erguida na busca pelo objetivo, que é salvar o Leão da degola.

“A situação é difícil, ainda mais depois deste resultado adverso. Mesmo assim, a gente deve acreditar em nós mesmos, sabemos que é difícil mas nada é impossível. Temos que lutar até o final, até onde houver esperança. Sempre vamos dar o máximo pela camisa do Sport, porque é um time grande. Vamos continuar defendendo esse escudo com toda honra. Mas temos que levantar a cabeça porque, no domingo, temos um jogo em casa e precisamos vencer”, disse.

Até por conta disso, o Sport deve entrar em campo com a seguinte formação: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, Zé Welison e Hernanes (Ronaldo Henrique); Luciano Juba, Mikael e Everton Felipe.