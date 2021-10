Sem vencer há duas rodadas e focado na reabilitação, Criciúma tem 47,8% de chances de acesso – Futebol Interior

Criciúma, SC, 27 (AFI) – Sem vencer há dois jogos na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma viu suas chances de acesso diminuírem um pouco, mas o clube ainda segue dependendo de suas próprias forças para chegar ao objetivo. Atualmente, o time carvoeiro tem 47,8% de chances para ficar com uma das vagas na Série B de 2022.

Atualmente, o Criciúma ocupa a vice-liderança do Grupo D com cinco pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Botafogo-PB, que por sua vez, tem 48,5% de chances de acesso. Ituano, isolado na primeira posição com nove e com uma mão no acesso, e Paysandu, na lanterna com dois e apenas 4,9% de probabilidade de voltar para a Série B, completam a chave.

De olho na reabilitação, o Criciúma volta a campo no domingo (31) quando recebe o Ituano, no Estádio Heriberto Hulse, às 16h. Em caso de empate ou derrota, o time carvoeiro perderá a chance de ir à final, mas seguirá com chances de acesso. Por isso, uma vitória neste momento é tão importante na busca pelo objetivo.

Depois dos paulistas, os catarinenses visitam o Paysandu no domingo seguinte para encerrar sua participação na segunda fase. Antes disso, porém, com o time alternativo, o Criciúma entra em campo nesta quarta-feira (27) para a última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina, contra o Joinville.