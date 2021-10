Sem vencer no quadrangular, time da Série C anuncia saída de treinador – Futebol Interior

Belém, PA, 18 (AFI) – O Paysandu anunciou no início da tarde desta segunda-feira mudança na comissão técnica para a sequência da temporada: Roberto Fonseca não é mais o treinador bicolor.

A decisão foi tomada depois do Papão não conseguir nenhuma vitória no quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro. Com apenas dois pontos em três rodadas, o time é o lanterna do Grupo C.

Sob o comando de Roberto Fonseca, o Paysandu disputou 12 partidas na atual temporada, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Além de Roberto Fonseca, o auxiliar-técnico Roberto Fonseca Júnior também deixou o clube. E a diretoria bicolor já decidiu quem será o substituto para a sequência da temporada.

Trata-se do auxiliar-técnico permanente Wilton Bezerra. Nesta quarta-feira, inclusive, o Paysandu vai enfrentar o Peñarol-AM pelas oitavas de final da Copa Verde.

QUER O ACESSO

O foco, porém, é na busca pelo acesso à Série B do Brasileiro. O Grupo C tem, além do Paysandu, o líder Ituano (seis pontos), o vice-líder Criciúma (cinco) e o terceiro colocado Botafogo-PB (dois).

Depois de todos jogarem contra todos no sistema ida e volta, os dois melhores de cada grupo garantem o acesso. Ou seja, o Paysandu tem mais três partidas para se recuperar no campeonato.