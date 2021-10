Sem vingar no Fluminense e no Barcelona, meia vai disputar a Terceirona do RJ – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 22 (AFI) – O mundo da bola realmente dá voltas. Após surgir como promessa no Fluminense, a ponto de chamar a atenção do Barcelona-ESP, o meia Robert foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do São Gonçalo para a disputa da Terceira Divisão do Campeonato Carioca.

Robert, de 25 anos, ainda precisa ter a documentação regularizada para ficar à disposição da comissão técnica do São Gonçalo, que entra em campo neste sábado, contra o Serrano, pela primeira rodada do segundo turno da Terceirona carioca.

Com passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, Robert subiu para o profissional do Fluminense junto com Gerson, ex-volante do Flamengo e atualmente no Olympique de Marselha-FRA.

A expectativa em cima do meia era tão grande que seu primeiro contrato como profissional tinha uma multa rescisória de R$ 190 milhões. Foram dez partidas e um gol até ser emprestado ao Barcelona B em 2016.

A passagem de Robert pelo clube catalão foi rápida e no mesmo ano voltou para o Brasil, sendo emprestado na sequência para Paysandu e Boavista. Sem renovar com o Fluminense, o meia atuou no futebol de Hong Kong.

Na atual temporada, Robert defendeu a Portuguesa na elite do Campeonato Carioca. Foram seis partidas e um gol marcado.