Sem zagueiro, Pintado tem dúvida em relação ao esquema tático da Chapecoense – Futebol Interior

Chapecó, SC, 21 (AFI) – A ausência do zagueiro Ignácio por questão contratual – está emprestado pelo Bahia – colocou uma dúvida na cabeça do técnico Pintado em relação ao esquema tático da Chapecoense para o jogo de domingo, em Salvador, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O treinador não sabe se mantém o esquema com três zagueiros adotado nas últimas duas partidas ou volta para o 4-3-3, abandonado depois da goleada sofrida para o Internacional, por 5 a 2, no Beira-Rio.

Caso Pintado opte pela manutenção do esquema, quem deve ganhar uma oportunidade ao lado de Joilson e Jordan é Derlan, que chegou a ser liberado pela diretoria para buscar um novo clube no final de agosto.

Outra mudança é na ala esquerda, já que Busanello volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática na derrota para o Fortaleza, por 2 a 1. Reserva, o atacante Geuvânio recebeu o terceiro amarelo e está de fora.

Pintado vai comandar a última atividade em solo catarinense nesta sexta-feira, horas antes de embarcar para Salvador (BA), onde a delegação vai treinar no sábado.

Lanterna do Brasileirão, com apenas 13 pontos em 27 partidas, a Chapecoense está virtualmente rebaixada para a Série B.