Semana Sebrae de Capacitação Empresarial começa nesta segunda (4)

Começa nesta segunda-feira (4), a 6ª edição da Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. O evento, que vai até sexta-feira (8), está com as inscrições abertas no site do evento www.semanasebrae.com.br. São mais de 30 mil vagas em 190 eventos presenciais e online, todos gratuitos. A programação presencial, em Salvador, acontece no Centro de Convenções e inicia na terça-feira (5), Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa.

Os empresários de Salvador e Região Metropolitana terão acesso a seminários e oficinas com especialistas atuantes no mercado que vão falar sobre: “Inovação e Perspectivas Econômicas”, “Marketing Digital”, “Funil de Vendas”, “Atendimento de Excelência – Melhore a Experiência do Seu Cliente”, e “Empreendedorismo Feminino”, dentre outros.

Quem se inscrever em qualquer evento da Semana Sebrae no Centro de Convenções de Salvador e comparecer, ganhará 15% de desconto em qualquer evento pago do Sebrae, dentro do território da Unidade Regional Salvador, e que seja realizado até dezembro de 2021, com exceção para as consultorias.

Esta edição também traz a possibilidade de o empresário indicar um amigo, uma empresa parceira para participar da Semana Sebrae e, com isso, ganhar recompensas entre mentorias, ferramentas exclusivas, descontos em consultorias e outros. Todos os indicados também receberão um Pack com 12 Artes Editáveis no Canva Venda Mais, edição criada especialmente para a Semana de Capacitação 2021. Clique aqui e saiba como participar.

6ª. Semana Sebrae de Capacitação Empresarial

Programação gratuita com vagas limitadas – online e presencial

Evento exclusivo para empreendedores

Programação completa de Salvador

– Seminário “Inovação e Perspectivas Econômicas”, com Arthur Igreja e Vera Magalhães, às 19h

– Seminário “Turbine suas Vendas”, com Thiago Concer e Tony Celestino, às 19h (ESGOTADO)

– Oficina “Funil de Vendas”, com Lúcia Haracemiv, das 9h às 12h e das 14h às 17h (ESGOTADO)

– Oficina “Atendimento de Excelência – Melhore a Experiência do Seu Cliente”, com Jayme Drummont – Youtube Carioca no Mundo, das 9h às 12h

– Oficina “Marketing Digital – A batalha do Tráfego”, com Barbara Bruna e Rapha Falcão, das 14h às 17h

– Seminário “Marketing Digital”, com Samuel Pereira, às 19h (ESGOTADO)

– Palestra “Empreendedorismo e Relacionamento com o Cliente”, com Jozelito Bispo, das 10h às 12h

– Workshop “Empreendedorismo Feminino: Importância e desafios”, com Ana Fontes, Denise Lemos e Suzana Pires, das 14h às 17h