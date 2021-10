SEMED Penedo divulga resultado da seleção para assistente de alfabetização do Programa Tempo de Aprender

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo divulgou o resultado do processo de seleção pública simplificada, para Assistentes de Alfabetização que irão atuar no no Programa Tempo de Aprender, ofertado pelo Ministério da Educação (MEC).

A seleção foi direcionada para profissionais em Pedagogia, com experiência comprovada em alfabetização e residência em Penedo.

O Programa Tempo de Aprender tem por finalidade melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do Brasil, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular- BNCC.

O Tempo de Aprender tem o objetivo de elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e numeracia, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de abordagens cientificamente fundamentadas;

Além de Contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), assegurando o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País

Foram selecionados 05 (cinco) vagas para Assistentes de alfabetização voluntários do Programa Tempo de Aprender no âmbito município de Penedo, a serem distribuídas nas escolas públicas municipais nas áreas urbana e rural.

A bolsa ofertada não se caracteriza como um vínculo empregatício, não fazendo jus a benefício, férias e outras obrigações de outros regimes de contratação;

O resultado do processo de seleção pode ser visualizado por meio do seguinte link.