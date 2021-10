SEMED Penedo realiza final da etapa municipal do Concurso de Merendeiras do SEBRAE

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo realizou nesta quarta-feira (13), na Escola Barão de Penedo, a final da etapa municipal do 3º concurso de merendeiras promovido pelo SEBRAE em parceria com os municípios envolvidos.

A vencedora participará da grande final estadual, que será realizada na capital alagoana no próximo dia 06 de novembro.

Foi selecionado pelos jurados o prato Escondidinho de Charque com Batata Doce e Creme de Macaxeira, produzido pela merendeira da Escola Municipal Paulo VI, Mônica Lisboa Santos.

A vencedora além de concorrer ao prêmio de 5 mil reais na grande final estadual em Maceió, já recebeu o prêmio de R$ 500,00 por ter sido selecionada na etapa municipal.

Também participaram Marcia Brandao da Silva, da Escola Maria da Gloria Pimenteira com o prato Sopa Nutritiva de Inhame com Carne e Silvana dos Santos Pereira da mesma unidade de ensino com Risoto de Frango Simples e Saboroso.

O evento contou com a presença da Secretária Municipal de Educação Cíntya Alves e do corpo técnico da SEMED, além das instituições parceiras SEBRAE e SENAC.

“É muito importante que Penedo esteja participando pela terceira vez do concurso de merendeiras, o ano passado ficamos em terceiro lugar na etapa estadual. Desejamos sucesso para nossas merendeiras em mais uma edição do evento”, destacou a Secretária de Educação.

As degustações dos pratos pelos jurados foi precedidas por apresentações musicais e pela apresentação dos alunos das escolas municipais, que mostraram a importância da coleta seletiva que está sendo implantada em todo o município, no qual a SEMED realiza campanha educativa para conscientizar a comunidade escolar.

Em Penedo, os pratos foram preparados com ingredientes em sua maioria adquiridos por Chamada Pública de agricultores familiares, cujo esse ano já foram investidos mais de 600 mil reais, incentivando a geração de emprego e renda assim como o consumo de alimentos saudáveis por parte dos alunos da rede pública.

Este ano foram selecionados pelo SEBRAE os municípios de Maragogi, Pilar, Viçosa, Maceió, Coruripe, Penedo, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Arapiraca e Palmeira dos Índios.

O concurso é promovido para premiar as receitas elaboradas por merendeiras que atuam em escolas públicas municipais de educação básica.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP