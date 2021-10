Senac abre mais de 1.000 vagas em cursos capacitação de curta duração

Os cursos de capacitação do Senac estão de volta de forma presencial. Nesta semana, mais de mil vagas foram abertas. As formações são de curta duração, com opções nos turnos da manhã e da tarde. As inscrições são feitas pelo site da instituição e para mais informações, os interessados também podem entrar em contato pelo Whatsapp (71) 3186-4000.