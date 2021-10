Senac oferece 17 cursos gratuitos para alunos e ex-alunos da rede pública

O Senac, em parceria com o Governo do Estado no Programa Educar para Trabalhar, está oferecendo mais de 50 mil vagas gratuitas para jovens de toda Bahia. Os cursos são remotos e oferecem oportunidades em áreas com boa empregabilidade, como: Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos, Programador Web, Assistente de Logística, Almoxarife de Obras, Assistente Financeiro e Recepcionista em Serviços de Saúde. As inscrições estão abertas até o dia 26 de outubro e devem ser feitas através do portal da secretaria de Educação.

A oferta é destinada para alunos e ex-alunos da rede pública de ensino matriculados no Ensino Médio ou na Educação Profissional Técnica, no ano letivo de 2020-2021 ou no período de 2016 a 2020.

O objetivo do Programa é promover a qualificação profissional dos estudantes, oferecendo oportunidades de aprendizagens e mais condições de inserção no mundo do trabalho, conforme as demandas dos setores produtivos dos Territórios de Identidade da Bahia. Sobre os cursos

Os cursos terão duração média de três a cinco meses e serão ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), além do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). A previsão é que as vagas sejam preenchidas para mais de 2 mil turmas. Lista de cursos gratuitos do Senac

Agente de Gestão de Resíduos Sólidos – 240h

Recepcionista em Serviços de Saúde – 240h

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Assistente de Logística – 160h

Assistente Financeiro – 160h

Representante Comercial – 160h

Administrador de Bancos de Dados – 200h

Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos – 240h

Programador de Dispositivos Móveis – 200h

Programador de Sistemas – 200h

Programador Web – 240h

Almoxarife de Obras – 160h

Agente Cultural – 160h

Produtor Cultural – 160h

Vitrinista – 160h

Agente de Informações Turísticas – 200h

Cerimonialista – 160h

Organizador de Eventos – 160h