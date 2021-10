Senac oferece cursos rápidos de pizzas, tortas e quitutes

As aulas curtas são para formação de pizzas, salgados comerciais, tortas salgadas e cocada e bolinho de estudante. O Senac oferta também outros cursos mais longos, como Operador de Caixa, Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos. As aulas acontecem na Casa do Comércio – são 160 horas de curso, com conteúdo completo e apostila.