Senai e Coelba oferecem 1.100 vagas em cursos gratuitos de eletricista e pedreiro

A Neonergia Coelba e o Senai Bahia oferecem 1.100 vagas para um curso online e gratuito sobre noções básicas de eletricidade e segurança na construção civil. As vagas são destinadas para profissionais autônomos que atuam na área da construção, como eletricistas, pedreiros, pintores e instaladores de antenas.

O curso terá oito horas de duração e estará disponível em uma plataforma online. Assim, o aluno poderá organizar o seu próprio tempo de estudo. Os interessados devem ter o Ensino Fundamental completo e comprovar residência na Bahia ou nos demais estados de atuação das distribuidoras da Neoenergia (Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo) e no Distrito Federal.

As inscrições para o curso estão sendo feitas no site até o dia 31 de outubro e a classificação se dará por ordem de inscrição. Os processos de classificação e de matrícula ocorrerão entre os dias 1 e 5 de novembro. O curso estará disponível para acesso a partir do dia 15 de novembro – ou em até 48h após a confirmação de matrícula por e-mail. Qualquer dúvida, durante todo o processo, deverão ser enviadas para o e-mail: suporteava_neoenergia@fieb.org.br.