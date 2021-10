Senai oferece quase 90 mil vagas para cursos profissionalizantes; confira

Estão abertas as inscrições para a 2ª etapa dos cursos de qualificação profissional do Programa Educar Para Trabalhar, do Governo do Estado da Bahia. O Senai Bahia, parceiro da iniciativa, está com quase 90 mil vagas para cursos profissionalizantes, todos 100% EAD. Deste total, 26.400 vagas são para 14 opções de cursos, que têm início previsto para o dia 08 de novembro.

As demais vagas são para fevereiro de 2022. As inscrições estão sendo feitas até dia 19 de outubro pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia neste link.