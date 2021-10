“Sensação de que algo estava errado” – Futebol Interior

Manaus, AM, 04 (AFI) – A estreia do Manaus-AM no quadrangular de acesso do Campeonato Brasileiro Série C superou todas as expectativas. A equipe goleou o Novorizontino por 5 a 0 e lidera o Grupo D. A equipe paulista fez a melhor campanha da primeira fase.

Na vice-liderança do grupo está o Tombense-MG, quem também venceu na estreia. Ypiranga-RS e Novorizontino completam a chave.

ESCALAÇÃO SURPREENDEU

Vindo de três jogos sem vencer, o treinador resolveu mexer na equipe e elogiou o grupo.

“Deu aquele peso e a sensação de que algo estava errado. Não, não estava nada errado, mas tinha que ser corrigido e a gente conseguiu corrigir nessa semana com conversa, com trabalho, com a aplicação dos atletas. E conseguimos esse grande jogo hoje que nos deixa bastante contente com o desempenho de todo o grupo, os que iniciaram, os que entraram, os que não vieram para o jogo também, que trabalharam. Vale ressaltar todos. A importância da diretoria, da comissão técnica, da staff geral”, disse ele.

PRÓXIMO JOGO

A equipe volta a campo no próximo sábado, às 17h, quando vai a Tombos-MG visitar o Tombense-MG, que bateu o Ypiranga-RS por 1 a 0 na estreia. Ou seja, a partida vale a liderança da chave.