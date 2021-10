“Sentimento duplo” – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 12 (AFI) – O técnico Jorginho ficou com um “sentimento duplo” depois do empate sem gols do Cuiabá com o São Paulo, em jogo realizado na noite da última segunda-feira, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Na opinião do treinador, o Dourado fez uma grande partida contra o São Paulo e poderia ter vencido com tranquilidade se tivesse mais capricho na hora de concluir as jogadas. Não é a toa que Tiago Volpi foi o melhor em campo.

“Mais uma vez fica aquele sentimento duplo. Felicidade enorme de ver a equipe organizada, guerreira, comprometida com o objetivo do clube, jogando um futebol ofensivo, bonito, sabendo marcar em linha alta e ao mesmo fechar as oportunidades de gol deles.

Poderia ter vindo os três pontos. Tivemos muitas oportunidades, talvez faltou o capricho no último passe, na finalização, mas sei que os jogadores deram seu melhor e estão de parabéns pelo jogo que fizeram”, disse Jorginho.

O resultado mantém o Cuiabá na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, em 12º lugar, com 31 pontos. O principal objetivo do clube, porém, continua sendo escapar do rebaixamento.

Na quinta-feira, o Dourado volta a campo contra o Sport, mais uma vez na Arena Pantanal, pela 26ª rodada do Brasileirão.