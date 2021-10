Série B:Aposta do treinador no último jogo, Luan Dias comemora retorno do Goiás ao G4 – Futebol Interior

Goiânia, GO, 04 (AFI) – Após ganhar uma chance de Marcelo Cabo e marcar dois gols na vitória do Goiás contra o Vitória. O atacante Luan Dias, entrou na equipe por causa da suspensão de Caio Vinícius, que deslocou Diego para a cabeça de área e abriu uma vaga no setor ofensivo.

Após boa atuação e vitória por 3 a 0, Luan comemorou a oportunidade no time titular e a volta do Esmeraldino ao G4.

“Agradeço muito a confiança que o professor teve em mim e sei que com muito trabalho e dedicação as coisas acontecem. Tive a felicidade de marcar dois gols, mas o que me deixa ainda mais contente é saber que ajudei o Goiás a vencer e voltar ao G-4, que é o principal objetivo do grupo”, disse o jogador.

CONFRONTO DIRETO

Na próxima rodada, o Goiás terá mais um confronto direto pela frente. O clube irá até Recife enfrentar o Náutico, que já foi o líder da competição, mas atualmente ocupa a 9° posição, com 38 pontos, 10 a menos que o Esmeraldino, 4° colocado.

Para o confronto, Marcelo Cabo, terá o retorno de Caio Vinícius, mas Luan não deve perder seu posto no time titular. Ele espera mais uma vitória para o Verdão seguir entre os primeiros colocados.

“Sabemos da força do Náutico jogando nos Aflitos, mas temos um elenco muito completo e recheado de bons jogadores que podem decidir partidas. Então vamos entrar em campo com a cabeça erguida e visando a vitória para seguirmos brigando pelo acesso”, afirma Luan.