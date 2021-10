Serviços Públicos da Prefeitura de Penedo divulga ações realizadas no mês de setembro

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) da Prefeitura de Penedo divulgou o balanço de suas ações referentes ao mês de setembro 2021.

Foram utilizados para divulgação dos números, os dados diários referentes aos serviços realizados.

Todos esses serviços executados têm como objetivo tornar Penedo uma cidade mais limpa, segura e confortável para se viver, sendo esse um compromisso permanente da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Dessa forma foram recolhidos mais de 660 toneladas de lixo doméstico em toda zona rural e urbana do município em um mês.

E retirados 1.272 toneladas de entulhos, jogados na rua por inconveniência de alguns moradores são descartados nas ruas de forma irregular constantemente nos Bairros Santa Isabel, Senhor do Bonfim, Dom Constantino, Santa Luzia, Centro, Avenida Getúlio Vargas e o Bairro Raimundo Marinho.

Já o setor de poda e capinação realizou 138 podas de árvores na cidade, incluindo os pedidos da população.

Na capinação foram executados 17.400m lineares., sendo contemplados diversas localidades por toda a cidade.

Além disso foram realizados 68 reparos referentes à rede de esgoto em diversos bairros da cidade, trabalho realizado pelo setor de conservação de vias e logradouros.

Setor que também recuperou calçamentos e calçadas, repondo bocas de lobo danificadas e desentupindo esgotos obstruídos por resíduos sólidos.

Também foram registradas em Livro de Ata 368 solicitações de atendimentos no mês de Setembro de 2021.

De acordo com a SEMSP durante esse período, a população contou com o apoio em serviços coleta de lixo doméstico, de limpeza e capinação, como também manutenção e instalação de pontos de iluminação em todo seu território urbano e rural, inclusive em todos os eventos solicitados pela comunidade de toda região do município.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP